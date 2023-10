Há esperança no amor. Este é o número de vezes que nos apaixonamos a sério

O fim de uma relação vem sempre carregado de dor e, frequentemente, de falta de esperança no futuro no que ao amor e paixão diz respeito. Porém, pode não ser bem assim uma vez que um estudo britânico indica que, apesar da desilusão, é possível perder-se de amores mais do que uma vez ao longo de todo o caminho.

Concretamente, a análise feita através de entrevistas indica que, em média, são estabelecidas cinco relações a sério ao longo da vida, mas só em três delas se mergulha realmente na paixão e na certeza de que será para sempre. Pelo menos, enquanto durar!

Conclusões de um inquérito realizado junto de três mil mulheres e homens britânicos, cujos resultados foram recentemente publicados na revista Cosmpolitan.

Mas serão estes três amores considerados mais sérios iguais entre si? A resposta é “não”.

Segundo a revista Marie Claire, o primeiro caracteriza-se por ser mais sonhador, utópico e cheio de perspetivas de que será mesmo para sempre, mas contém em si, muitas vezes, pouca margem para resistir aos desafios da vida quotidiana. Tal, tendencialmente, não sucederá, levando a algum desgosto e descrença.

O segundo grande amor pode vir a ser o mais destrutivo, pelo que se pede mais atenção. Um romance que não será positivo sobretudo se nascer apenas da necessidade de se ter alguém, colmatar uma parte em falta ou do medo de se ficar sozinha, toldando a verdadeira paixão.

O terceiro promete ser o mais equilibrado de todos e, por isso, mais duradouro. Estar-se-á diante de uma nova relação fruto de um ponto intermédio entre a experiência que se viveu no primeiro e no segundo, um novo começo em que se espera viver o romance com maior serenidade, à-vontade e equilíbrio entre as partes, contendo em si mesmo ingredientes que favorecem a sobrevivência do amor.