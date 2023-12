Há um serviço que não vai aumentar em 2024. Saiba qual

A informação foi avançada pela empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa neste quarta-feira, 20 de dezembro, e indica que os passes Navegante, para circular na Área Metropolitana de Lisboa (AML), vão manter o preço em 2024.

Em comunicado, a empresa sublinha que, desde a sua criação, a 1 de abril de 2019, que o passe Navegante – que permite utilizar todas as empresas de serviço público de transporte regular de passageiros, em todos os 18 municípios da AML – não sofre alterações de preço.

Conforme previsto no Relatório do Orçamento do Estado 2024, este congelamento de preços torna possível, no próximo ano, continuar a efetuar deslocações em todos os operadores de transporte com o Navegante pagando os preços habituais: 30 euros para o Navegante municipal (deslocações dentro de um só município) e 40 euros para o Navegante metropolitano (nos 18 municípios da AML).

Continuam igualmente em vigor os descontos previstos para o Navegante família e +65, mantendo-se a gratuitidade do Navegante 12, sendo esta alargada em 2024 aos estudantes sub-18 e sub-23.

Por decisão da Área Metropolitana de Lisboa, também os tarifários ocasionais válidos na Carris Metropolitana não sofrerão alterações no próximo ano, mantendo igualmente o valor que vigorava à data do seu lançamento, em junho de 2022.

No final de novembro, os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) tinham aprovado, na especialidade do Orçamento do Estado, o reforço da dotação (mais 50.000.000 euros) que garante a compensação aos operadores de transportes pela manutenção do preço dos passes de transportes públicos.

Lusa