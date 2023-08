Hollywood está em greve, mas a correr para as cirurgias plásticas

Já há algum tempo que se ouve falar sobre a greve do SAG-AFTRA e do WGA, em Hollywood, onde roteiristas, escritores e atores lutam por salários justos, proteção e melhores condições de trabalho.

Contudo, enquanto uma porta se fechou (as dos estúdios de cinema e televisão), outra se abriu (as clínicas de cirurgia plástica). Catherine Chang é uma cirurgiã plástica sediada em Los Angeles, no centro da greve, e diz que viu um aumento significativo no número de pacientes de Hollywood a marcarem consultas de cirurgia estética.

“Entendemos que geralmente os atores e as pessoas de Hollywood realmente não têm essa oportunidade de tirar uma folga e estão a utilizar este tempo agora para fazer coisas pessoais e interesses pessoais deles”, que, neste caso, são os procedimentos estéticos. Os mais comuns são os “facelifts”, “blefaroplastias” e “lifting” de sobrancelhas, entre outros.

A médica acredita que este fluxo de clientes não é algo repentino, mas sim pensado. “Acho que eles têm pensado nisso há algum tempo. E, de repente, têm essa oportunidade de tempo, então vão aproveitá-la”.

Ben Talei, um cirurgião plástico facial, situado em Beverly Hills, afirma que o telefone tem “tocado sem parar”. “Os atores começaram a ligar-me assim que a greve dos roteiristas começou porque sabiam que algo estava para acontecer”, contou.