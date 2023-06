Iluminadores corporais: 11 sugestões para brilhar da cabeça aos pés

Com a chegada do verão, as mulheres procuram manter a pele brilhante para a estação. Os iluminadores corporais vão ser o aliado perfeito dos próximos meses porque, além de iluminar, hidratam e uniformizam o tom.

Além de todas essas funções, os iluminadores ajudam a valorizar as curvas do corpo feminino. Embora também possam ser usados no inverno, como hidratantes para criar um efeito suavizador na pele, no verão são bastante mais requisitados.

Nas pernas ou nos braços, não tenha medo de usar e abusar deste produto de beleza.

Veja abaixo as nossas sugestões:

Urban Decay Body Glitter Lava, na Lookfantastic, 27,95€

Nuxe Oil, na Douglas, 20,27€

My Label Glow Oil, no Continente, 6,99€

Golden Tan Maximizer After Sun, na Notino, 19,70€

Glow Up Face & Body, na Kiko, 16,99€

Glow Edition Body Oil, na Freshly, 29,95€

Fenty Beauty Body Sauce, na Sephora, 47,99€

Les Beiges Iluminador, na Chanel, 56€

Gel Iluminador e Hidratante Corporal, na Boticário, 24,99€

Body Glow Artdeco, na Perfumes&Comapnhia, 15,96€

Body Makeup Shimmer Body Oil, na Notino, 32,90€