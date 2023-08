Inchaço: Aqui estão os alimentos que deve evitar comer antes de voar

Mesmo que viajar de avião liberte uma quantidade enorme de Co2 para a atmosfera, não há outra opção para poder mover-se de um continente para outro rapidamente. Se essas idas não são necessariamente sinónimo de dor e desconforto para alguns, para outros é uma verdadeira tortura, devido ao fenómeno do inchaço intenso e, muitas vezes, incontrolável. Mas quais são as soluções?

Sente dor de estômago no avião? Entenda o porquê

Se é daquelas que a barriga dobra de tamanho no avião, fique tranquila. Está longe de ser a única. Mas porque é que esse fenómeno acontece? Segundo médicos dinamarqueses e britânicos que publicaram um estudo no New Zealand Medical Journal, difundido pelo Allô Docteurs, esse problema deriva da queda da pressão do ar no avião. Essa redução leva a um aumento da produção de gases digestivos que causa… inchaço e desconforto.

A falta de oxigénio no avião é um fator importante para o inchaço, uma vez que pode desencadear inflamações do sistema digestivo em pessoas predispostas. Pesquisadores do Swiss IBD Cohort Study confirmaram essa ligação, enquanto realizaram testes em mais de cem pacientes com doenças inflamatórias intestinais.

Quais são os alimentos a evitar?

Para evitar o inchaço, uma das únicas ações possíveis é evitar alimentos que tendem a promover gases. Confira quais na lista abaixo.

Refrigerantes

Se for uma pessoa que já sofre de inchaço, bebidas gaseificadas (sim, até água com gás) devem ser evitadas.

Comida processada

Sal e óleos saturados tendem a desidratar, o que pode causar problemas no estômago, mas não só. A nutricionista Alexandra Retion explicou a revista francesa Madame Figaro que este tipo de comida pode bloquear o trânsito intestinal, conduzindo ao inchaço.

Feijões

O feijão, mesmo tendo vários benefícios, pode causar gases. Evite ingerir pratos com feijão, se for voar nas próximas horas.

Comida apimentada

Se tem intestino frágil, uma vez que o avião tende a acentuar esse problema, evite alimentos condimentados. Apesar de deliciosa, a capsaicina, contida na pimenta, causa espasmos do intestino grosso e resulta em dores abdominais.