Infanta Cristina oficialmente divorciada de Iñaki Urdangarin

O divórcio terá sido assinado por mútuo acordo, em Barcelona, e Infanta Cristina de Espanha e Iñaki Urdangarin estão, desde este mês e dois anos após o anúncio, formalmente separados. A informação foi avançada pela revista espanhola Hola!, especificando que os ex-duques de Palma seguem agora oficialmente caminhos diferentes.

A infanta e o atleta casaram-se em outubro de 1997 e foram pais de quatro filhos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

A relação chegou ao fim pela alegada traição de Iñaki Urdangarin com Ainhoa Armentia – sua namorada atual – quando foram publicadas imagens do agora ex-duque de Palma com a então alegada amante a passearem na praia.