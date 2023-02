Shakira revela que música sobre traição foi “alívio” e “terapia”

Na conversa que teve com o jornalista mexicano Enrique Acevedo, a cantira colombiana agradeceu o carinho que recebeu do público nesta fase complicada da sua vida, em especial do público feminino. “Há um lugar no inferno reservado para as mulheres que não se apoiam entre si”, afirmou.

Nesta entrevista, a intérprete garantiu estar pronta para “o próximo round”. Nos excertos partilhados da conversa é possível ver a cantora a falar sobre a separação, a traição.

“As minhas músicas são a melhor terapia, são mais eficazes do que uma visita a um psicanalista”, afirmou na mesma conversa com a rede mexicana Televisa e onde revelou que ter gravado aquele tema com Bizarrap – e para cantar o divórcio e a traição – foi um “alívio”.

“Entrei no estúdio de uma forma e saí de outra”, acrescentou, vincando que “foi uma grande libertação que foi necessária também para minha própria cura, para meu próprio processo de recuperação”, explicou. “Acho que estaria num lugar muito diferente se não tivesse essa música, a oportunidade de me expressar, de pensar sobre a dor”, disse.

Confessou também que foi incentivada pelo filho mais velho, Milán, a gravar a música em parceria com Bzrp. “Mãe, tens de fazer algo com o Bizarrap, é o Deus argentino. Pouco depois disse: ‘Milán, vê quem me mandou mensagem’, e era o Bizarrap”, contou.