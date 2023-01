Já cai neve em Portugal. Dicas para se proteger da vaga de frio

Fazer face às baixas temperaturas e à subida dos preços da energia obriga a exercícios mentais de poupança. Com a vaga de frio anunciada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta semana e com as primeiras imagens de neve a chegarem nesta terça-feira, 17 de janeiro, veja que estratégicas pode usar para se proteger do frio e das contas surpresa.

Tendo em conta que Portugal é considerado o quarto pior país da União Europeia a nível de isolamento térmico, estas são algumas dicas da empresa comparadora de serviços em luz e gás, a Selectra.

A primeira coisa que pode começar por fazer é verificar os aquecedores. Com a chegada do frio, são sempre uma ótima opção, mas não se esqueça de verificar se estão a funcionar a 100% de modo a evitar acréscimos na fatura de energia.

Também deve manter a sua casa a uma temperatura adequada. Para isso, ligue o radiador, no entanto, evite colocá-lo na potência máxima, já que qualquer temperatura acima dos 20 graus pode aumentar a fatura de energia em cerca de 7%, de acordo com dados fornecidos pela mesma empresa.

Algo que deve ter em atenção são as fugas de ar. Para evitá-las, invista em fontes de isolamento. Pode optar antes por colocar adesivos em janelas e portas para reduzir a entrada de ar.

Costuma tomar banho com água a escaldar em dias de inverno? Saiba que não é benéfico para a sua pele. E não só. Diminua a temperatura da água no esquentador, sobretudo se esta se encontrar a 40 graus e veja como se sente.

Gosta de comer uma refeição quente em dias de frio? Otimize o seu forno. Sabendo que é um dos eletrodomésticos que mais consome mais energia, cozinhe vários pratos ao mesmo tempo. De seguida, desligue o forno 20 minutos antes do prato estar totalmente confecionado. Por último, não abra o forno enquanto cozinha.

Por último e não menos importante, reveja o seu contrato de energia e informe-se acerca dos preços atuais do mercado para se assegurar se tem as melhores condições tendo em conta o seu perfil de consumo.

Comece já a pensar nestas dicas e a colocá-las em prática para que se possa abrigar dos dias gélidos sem perder de vista o consumo de energia.