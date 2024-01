Já pode comparar preços de supermercado nesta plataforma digital

Comparar preços é cada vez mais uma prática dos consumidores, procurando o melhor, ao mais baixo preço e, claro, mais perto de si. A plataforma digital KantoKusta revelou, nesta segunda-feira, 29 de janeiro, um investimento de “meio milhão de euros” para criar a Kabaz, que compara preços de bens alimentares.

Em nota enviada às redações, a companhia revela que esta ferramenta surge após “dois anos de investigação e desenvolvimento” e garante que “os preços dos vários produtos de supermercado estarão disponíveis e atualizados em todos os pontos do país”.

Entre as múltiplas pesquisas, é possível comparar preços de azeite, legumes, laticínios, bebidas, produtos de bebés, bricolage e, entre tantos outros, artigos para animais domésticos e para a casa.

A plataforma assevera que vai conseguir “identificar o supermercado onde uma lista de compras fica mais barata”, “otimizar a poupança do consumidor e das famílias, se dividirem as compras pelos supermercados onde os preços são mais baixos” e “monitorizar tendências de preços (planeamento orçamental)”. A Kabaz afirma ainda ter “preços atualizados várias vezes ao dia” e diz querer “aumentar a conveniência, a transparência de preços e as decisões informadas”.