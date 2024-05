Primeira dama do Brasil adota cadela resgatada das cheias do Rio Grande do Sul

Considerada uma das mais duras catástrofes que se bateu no Brasil, as cheias de Rio Grande do Sul tem vindo a deixar um pesado rasto de destruição e de mortes, contando-se em 150 mil pessoas sem casa, mais de uma centena os desaparecidos e, pelo menos, 92 mortos, segundo contas das autoridades brasileiras avançadas na noite de segunda-feira, 6 de maio.

E entre a tragédia surge uma esperança. Literalmente, Esperança. A primeira-dama brasileira Janja da Silva adotou um de mais de centenas de animais resgatados das cheias e partilhou a adoção nas redes sociais. “Essa é a Esperança, o mais novo membro da nossa família. Ela foi resgatada em Canoas, no meio à tragédia que aflige o Rio Grande do Sul”, escreveu Janja da Silva na rede social X.

“São milhares de pessoas e animais que sofrem as consequência das crise climática. Só no abrigo em que a adotamos, são 400 bichos que precisam de alimentos, remédios, cuidado e amor. Que a alegria e a resiliência da Esperança inspirem a todos nós a superar desafios e a construir um mundo melhor juntos”, acrescentou.

Esperança junta-se a Paris e Resistência, esta cadela abandonada foi adotado por Janja e por Lula da Silva em 2018 e depois de passar 580 dias ao lado de militantes da Vigília Luta Livre, em Curitiba.

As chuvas, que começaram a abrandar esta segunda-feira após uma semana sem tréguas, afetaram cerca de 840 mil pessoas em 345 municípios, que sofrem com a falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos como eletricidade e água potável.

O Presidente do Brasil prometeu, durante uma visita ao estado do Rio Grande do Sul, que não haverá “nenhum impedimento” ao envio da ajuda necessária para a recuperação da região, após as inundações devastadoras. “Não haverá nenhum impedimento burocrático para recuperar a grandeza deste estado”, declarou Luiz Inácio Lula da Silva, depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter-se mostrado preocupado com as restrições financeiras do governo federal que limitam a capacidade de resposta da região.

Lula destacou como prioridades a mobilização dos serviços de saúde pública para “minimizar o sofrimento” da população, a recuperação das estradas bloqueadas e o regresso das crianças à escola. “Estou a pedir a Deus que a chuva pare”, disse o chefe de Estado, que pediu à ministra do Ambiente, Marina Silva, que apresente um plano de prevenção das catástrofes climáticas.

O aeroporto da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, encerrou todas as operações até pelo menos 30 de maio, devido às tempestades que afetam o sul do país.