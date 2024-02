Jennifer Lopez canta a autoaceitação e Dua Lipa os ‘dates’ dificeis. Veja os videoclipes

A cantora norte-americana, de 54 anos, quer mostrar quem é, no que se tornou agora e o caminho para autoaceitação, Dua Lipa, de 28, canta os amores e desamores, os desencontros e as segundas oportunidades. Num mesmo dia, esta sexta-feira, 16 de fevereiro, as duas estrelas da música mundial revelam videoclipes para mostrarem os seus trabalhos, e que pode ver abaixo.

This Is Me… Now [Esta sou eu agora, em tradução literal] traz J.Lo de volta a um álbum de estúdio e que chega quase uma década depois de pausa. “É uma celebração do caminho de Lopez para a autoaceitação e o amor próprio. Uma jornada de vinte anos em construção, as suas letras mergulham nos altos e baixos da vida, do amor e dos relacionamentos com honestidade e introspeção inabaláveis, enquanto ela revela uma história genuína de crescimento, resiliência, trabalho duro e o poder transformador do amor próprio”, lê-se no comunicado enviado às redações.

O álbum, que chega também com o lançamento do vídeo This Is Me…Now: A Love Story no streaming Amazon Original na Prime Video, foi gravado em casa, em Los Angeles, entre 2022 e 2023 e conta com colaborações com compositores e produtores de sucesso.

Com vinda marcada a Portugal para 12 de julho, para o NOS Alive, Dua Lipa chega com o segundo single do próximo álbum. Em Training Season (época de treino, em tradução literal), a cantora inglesa de ascendência albanesa traz à luz os encontros (dates) românticos que correm mal. “Tinha passado por uma série de encontros que correram mal e o último foi a gota de água. Na manhã seguinte, cheguei ao estúdio, a Caroline e o Tobias perguntaram-me como tinha corrido e declarei imediatamente ‘a fase de treino acabou’, e como é habitual nas melhores conversas pós-festa com os teus amigos, rimo-nos muito e tudo encaixou rapidamente a partir daí”, revelou, citada em nota enviada às redações.

Uma experiência que acabou em música. “Embora a training season possa nunca terminar para nenhum de nós, começas a ver a beleza em encontrar a pessoa para vivenciar esse momento contigo. Paras de procurar por pessoas para treinar e passas a estar mais interessada em ter alguém na fase em que te encontras e alguém que cresça contigo”, acrescentou, considerando estar “absolutamente cansada de dizer às pessoas… especificamente homens neste caso, de como ter um encontro”.

Uma fase de treino que terminou, mas que a fazee crescer “a cada experiência”. Mas os tempos mudaram para a intérprete: “Nunca me senti tão confiante, clara ou empoderada.”