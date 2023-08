Jessica Silva: “Fomos a equipa mais competente, deveríamos ser as justas vencedoras”

No final do encontro frente aos EUA, Jessica Silva tentava controlar as lágrimas para poder falar sobre um empate histórico das estreantes nacionais frente às bicampeãs de mundo.

“Queríamos dar a vitória a quem está connosco, mas também aos que duvidaram da competência da nossa seleção”, afirmou. Apesar o empate, Portugal fez história nesta terça-feira, 1 de agosto, a partir do Mundial da Nova Zelândia.

“Faltou-nos um bocadinho de sorte”, analisou Jessica Silva quando falou do lance da ponta de lança Ana Capeta que foi ao poste e quase deu a vitória a Portugal frete aos EUA, no Mundial Feminino de Futebol. Portugal não passou aos oitavos-de-final, mas a participação histórica ninguém a tira: “Estou mesmo muito triste por este resultado, mas também estou muito orgulhosa. Batemos uma das melhores equipas do mundo, espero que olhem para nós, que não se esqueçam de nós”, afirmou a atleta

Ainda de voz embargada no final do jogo, Jessica disse: “Saímos tristes deste jogo. Fizemos tudo para vencer. Fomos a equipa mais competente, deveríamos ser as justas vencedoras, independentemente de ter sido o empate.” “Deixamos este mundial com sentimento de mágoa, sabíamos que podíamos fazer e tínhamos muito para dar nesta competição”, insistiu.

Sobre o legado que deixam no futebol feminino, Jessica Silva crê que “esta participação vai ajudar a crescer, evoluir, a termos mais maturidade”.

“Diziam que éramos as tais principiantes, precisávamos de um milagre para passar. No futebol não há impossiveis, muito menos milagres”, concluiu.