Portugal faz empate histórico frente aos EUA, mas oitavos batem no poste

Em lágrimas. As atletas portuguesas ficaram-se pela fase de grupos com um empate frente aos EUA, num jogo em que Portugal mostrou estar ao nível das bicampeãs do mundo.

Foi por um triz e já em tempo de compensação (aos 92 minutos) que Portugal não marcou um golo, e bastaria um, para mandar para casa as bicampeãs do mundo em título, os EUA. Um lance de Ana Capeta, que acabaria a ir ao poste das americanas, arrepiou todos, agitou o adversário e segurou o momento na memória coletiva de todos.

Portugal não passou aos oitavos de final, sai com quatro pontos e no terceiro lugar do grupo, mas com uma estreia em mundiais histórica: apenas um golo sofrido em três jogos e dois marcados. “Fomos muito competitivos e só temos de estar orgulhosos”, afirmou Francisco Neto no fim do jogo. O treinador fala em “jogadoras brilhantes” e diz que partem para casa, “de cabeça erguida”.

Portugal empatou esta 0-0 frente aos Estados Unidos, bicampeões do mundo femininos de futebol, em Auckland, na Nova Zelândia, na terceira jornada do Grupo E do Mundial, mas ficou, na estreia, pela primeira fase do Mundial de 2023.

Apesar de ter empatado pela primeira vez frente à seleção norte-americana, ao 11.º jogo, e no primeiro oficial, a seleção portuguesa termina o agrupamento no terceiro posto, com quatro pontos, a três de Países Baixos, que hoje golearam o Vietname (7-0), e a um dos Estados Unidos, que avançam para os oitavos de final.

Portugal encerra a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire por 1-0 frente às neerlandesas e a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.