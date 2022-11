Joalharia, ‘engenharia’ e… ousadia na passadeira vermelha dos American Music Awards

Já não há gala sem transparências. Os prémios da cerimónia da música dos American Music Awards, entregues na noite de domingo, 20 de novembro, a partir do Microsoft Theater, em Los Angeles, Estados Unidos da América, não foram exceção.

É a grande aposta de 2022 e a ousadia, já se sabe, não vai ficar por aqui nos próximos tempos. Na primeira escolha que fez, Anitta optou por um look contido e justo da Mugler, mas o twist estava na parte de trás, com dois cortes cirúgicos na peça e que assentavam na zona do rabo.

Porém, as apostas na passadeira vermelha ficaram também marcadas por cortes que desafiam a construção, a resistência dos tecidos e soam a pura engenharia. Formas arredondadas oversized, corpetes esculturais, detalhes nos decotes que desafiam a gravidade e ombros que rumam ao céu.

Uma cerimónia marcada pelo estilo e, claro, pelas vencedoras, com destaque para Taylor Swift, uma das maiores galardoadas da noite. Vitórias que se juntam às de Beyoncé, Cardi B e de Anitta, que coloca, pela primeira vez, um artista brasileiro neste palco norte-americano.

Confira o estilo abaixo:

Uma cerimónia marcada pelas demonstrações de amor na passadeira vermelha e pela exuberância em palco. Destque ainda para P!nk.

A cantrora fez-se acompanhar do marido e dos filhos nesta gala de reconhecimento e talento do êxito musical nos Estados Unidos da América e que premeia os melhores em múltiplos estilos musicais.