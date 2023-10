Viciado no jogo? Jogadores anónimos explicam como podem ajudar

Há cada vez mais mulheres e mais jovens. Este é o perfil de quem, mais recentemente, pede ajuda para se libertar da dependência dos jogos. E se a média de idades antes rondava os 50 a 60 anos, um elemento da plataforma Jogadores Anónimos revela à Delas.pt que a faixa etaria predominante está agora entre os 30 e os 45 anos.

A propósito da abertura de um novo núcleo de autoajuda em Sintra, que se junta ao de Lisboa e Porto, esta plataforma com 20 anos de trabalho em Portugal, surge numa altura em que os números da adição ao jogo – seja ele qual for – continuam a aumentar.

“De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), no primeiro trimestre de 2023, em Portugal, o número de jogadores registados era superior a 3,6 milhões, sendo que 83 % dos jogadores são jovens, entre os 18 e os 34 anos”. Sendo uma “doença grave que não tem cura”, a verdade é que “pode ser controlada com apoio de outros que partilham histórias de vida semelhantes”, revela o comunicado enviado às redações.

Atualmente, e segundo refere o mesmo elemento, a mulher mais nova que pediu ajuda tem 19 anos e a mais velha 82. “Temos jovens de 18 anos que jogam desde os 14, 16 anos e que jogavam com os cartões de crédito dos pais sem eles saberem”, acrescenta, referindo que a população portuguesa que tem pedido ajuda é composta por “cerca de 35% mulheres e o resto homens”. “Houve um boom de casino online e apostas desportivas que cresceu na pandemia”, refere ainda o mesmo elemento.

A plataforma, que admite a possibilidade de reabrir a estrutura de Carcavelos, fechada na pandemia, lembra que “não tem qualquer ligação a seitas ou grupos religiosos”. Para poder integrar e pedir ajuda, não são exigidos quaisquer dados pessoais, apenas basta ligar online ou aparecer à hora marcada, em horários e endereços que podem ser encontrados mais abaixo.

“O problema da adição ao jogo começa sempre quando se ganha um prémio grande e evolui para a expectativa de voltar a ganhar mais”, refere o mesmo elemento. Daí o longo processo de ajuda entre ex-jogadores dependentes a darem a mão a quem chega e num longo processo de superação pessoal. O modelo de apoio “funciona por grupos online e presenciais e todos seguem a mesma linha metodológica dos 12 passos, num modelo emprestado dos Alcoólicos e Toxicodependentes Anónimos.

Recorde-se que “os Jogadores Anónimos são uma rede de grupos de autoajuda que tem como objetivo final manter os dependentes afastados do jogo”.

Veja abaixo os contactos e peça ajuda ou encaminhe quem precisa dela:

O novo grupo de Sintra está aberto todas as quintas-feiras, das 21h15 às 22h45 e tem também transmissão online simultânea, que pode aceder neste link.

Morada: Igreja de São Miguel – Av. Adriano Júlio Coelho, n.º 3, 2710-518 Sintra

Horário: todas as quintas-feiras, das 21h15 às 22h45

Site: www.jogadoresanonimos.pt

Acesso sessão Zoom: link

Contactos: 962 825 750 | [email protected]m

Existem ainda os grupos de Lisboa, Porto, podendo consultar toda a informação em www.jogadoresanonimos.pt