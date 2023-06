Jordan Ozuna, mulher de Benzema, converteu-se ao islamismo em Madrid

O futebolista francês Karim Benzema, ex-Real Madrid, vai alinhar, dentro de semanas, pela equipa saudita Al Ittihad para prosseguir a carreira. Esta quarta-feira, 28 de junho, a companheira do atleta, que foi mãe em abril, revelou que se converteu ao Islamismo.

Numa entrevista à publicação Yo Dona do jornal espanhol El Mundo, a manequim Jordan Ozuna, de 32 anos, revela que está consciente das mudanças que vão acontecer na sua vida por ser mulher e por ir para a Arábia Saudita . “Não estou nada preocupada [ser mulher no Médio Oriente]. Estou emocionada por ir para lá”, afirma, numa conversa publicada na véspera da partida para o país.

Numa produção fotográfica na qual mostra os ombros, Jordan Ozuna sabe, perguntada pelo jornalista, que não poderá usar aquela roupa. “Da minha parte não há nenhum problema. É uma cultura linda e estou encantada com a aventura”, revela.

Ao longo da conversa, explica a conversão foi fruto de uma longa ponderação. “Pesquisei muito sobre esta religião e a acho-a linda. Tudo o que li sobre ela me tocou. Durante o Ramadão, li o Corão e levou-me às lágrimas. Também li ‘O Caminho Sagrado ao Islão’ sobre um cristão que se converte ao Islão, como eu. Um livro realmente precioso”, descreve.

A manequim não respondeu se reza cinco vezes por dia e revelou que a conversão teve lugar ”na Mesquita de Madrid”, em Espanha. “Recitaram o Corão…. Foi “uma cerimónia pequena e íntima. Chorei como uma menina. Sou uma sentimental, detalhou.

Para Benzema, de 35 anos, a ida para a Arábia Saudita deve-se ao facto de “ser diferente da Europa”. “Já tinha estado na Arábia Saudita e sinto-me bem. Sobretudo, porque é um país muçulmano. Para mim, é onde quero estar porque é importante para mim estar num país muçulmano”, afirmou, na primeira entrevista desde que foi oficializada a sua contratação.

O internacional gaulês vai jogar no Al-Ittihad, campeão saudita de futebol, nas próximas três temporadas, até 2026, após deixar os espanhóis do Real Madrid ao fim de 14 anos. “Sou muçulmano e a Arábia Saudita é um país muçulmano, por isso, tenho vontade de viver aqui”, reforçou o jogador de 35 anos, que vai atuar na Liga saudita, onde já está o ‘astro’ português Cristiano Ronaldo. “Há grandes nomes. Está cá Cristiano Ronaldo, de um lado, e agora estou eu. É importante elevar o futebol saudita, para que tenha um impacto global, porque jogar na Arábia Saudita não é só isso, é preciso ensinar tudo o que consegui fazer na Europa”, sublinhou Benzema.

Ao nível familiar, Benzema foi pai há dois meses com a manequim Jordan Ozuna, e tem a filha Melia, de oito anos, fruto da relação com Chloe de Launay. Ibrahim, de cinco, é fruto da relação com Cora Gauthier.