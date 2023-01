Jornalista e pivô da CNN Portugal Andreia Vale já foi mãe

O rosto da informação de Queluz de Baixo já foi mãe. Após semanas de internamento, Andreia Vale revelou que o filho Miguel já nasceu e chegou a 1 de janeiro. “Estamos ambos bem. E assim termina a primeira parte desta aventura”, escreveu. “Seguem-se novos capítulos”, acrescentou a jornalista e pivô.

Internada há mais de um mês e após uma urgência, a jornalista, então grávida de seis meses e fruto da relação com Duarte Gonçalves, foi revelando, a espaços, detalhes do estado de saúde e do bebé. “Há três semanas houve uma urgência, tive de ser internada, mas estamos bem e a ser muito bem acompanhados”, descreveu Andreia Vale no Instagram, reiterando o agradecimento e preocupação vertidas nas mensagens que lhe foram endereçadas.

Recorde-se que Andreia Vale é mãe de Afonso, de 20 anos, que resultou da relação com o diretor Geral Editorial do grupo da CMTV, Carlos Rodrigues, e de Pedro, de 14 anos, que nasceu durante a relação com Nuno Santos, atual diretor de Informação da TVI.