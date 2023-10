Jovem de nacionalidade portuguesa pode estar refém do Hamas, avança SIC

Mãe terá procurado em todos os hospitais e não encontra filha, com dupla nacionalidade portuguesa e israelita, pelo que teme que tenha sido refém pelo grupo palestiniano Hamas, após ataque a festival pela paz que decorria na fronteira em Gaza, do lado israelita. “A mãe ligou-me a chorar. Viu dezenas de cadáveres encontrados no festival, tentando identificar a filha. Não encontrou o cadáver da filha”, revelou o jornalista e correspondente da SIC, Henrique Cymerman.

O repórter revelou conta ainda que a mãe, em chamada telefónica, considera a possibilidade de a filha, de 22 anos, residente em Telavive, ter sido sequestrada pelo Hamas e levada para Gaza. “Perderam o contacto com a filha às sete da manhã, quando o Hamas entrou na festa e fuzilou e matou 260 jovens que estiveram a dançar todos a noite”, revela o repórter. A família, como conta Cymerman, vive a meio caminho entre Tealavive e Faixa de Gaza.

Governo português prepara-se para enviar avião da Força Aérea para resgatar portugueses em Israel e tudo indica que existem 100 portugueses que já pediram ajuda. Companhia aérea TAP mantém cancelados, nesta segunda-feira, 9 de outubro, todos os voos para Telavive.