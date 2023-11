Just Girls e 4 Taste vão juntar-se aos D’ZRT para concerto

As atrizes Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas vão reunir-se e voltar a pisar os palcos. As Just Girls vão juntar-se aos D’ZRT – Cifrão, Edmundo e Vintém – e aos 4 Taste, todas elas bandas saídas da série juvenil da TVI, Morangos Com Açúcar, para um concerto especial.

“O reencontro das três bandas, que surgiram ao longo das temporadas da série Morangos com Açúcar, já há muito esperado pelos fãs, foi um dos pedidos que mais ecoaram durante este ano e que se vai tornar realidade a 8 de junho de 2024 no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras”, afirma a estação em comunicado enviado às redações. Já a 19 de julho, indica a mesma nota, os D’ZRT vão alinhar no cartaz da 16ª edição do Festival Meo Marès Vivas. Os bilhetes já estão à venda.

De destacar que se trata de um regresso numa altura em que a série voltou ao pequeno ecrã para um reboot e já tem segunda temporada marcada para 2024.

Até lá, os D’ZRT somam e seguem e, após 12 anos distantes dos palcos e da malograda perda de um dos elementos, Angélico Vieira, Cifrão, Edmundo e Vintém deixaram-se filmar, sem filtros, a poucas horas de voltarem a pisar um Altice Arena esgotado para assistir a um espetáculo único.

O resultado, compilado em dois produtos televisivos –D’ZRT ao Vivo Altice Arena e o documentário-Concerto D’ZRT O Regresso -, vai agora ser transmitido a 25 de novembro na plataforma Amazon Prime Video e, em breve, na TVI. “Na mesma data, são lançados nas plataformas digitais Spotify, Apple Music, iTunes e Deezer, todos os temas gravados ao vivo durante a D’ZRT Encore Tour 2023, adianta comunicado oficial da estação.