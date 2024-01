Kate Middleton internada para cirurgia abdominal planeada

“Com base nos conselhos médicos atuais, é improvável que ela retorne às funções públicas antes da Páscoa”, lê-se num comunicado emitido pelo palácio de Kensington, que acompanha os príncipes.

Segundo a mesma nota, a “cirurgia abdominal programada” terá “corrido bem”, mas Kate Middleton, de 42 anos, vai continuar hospitalizada durante “dez a 14 dias, seguindo depois para casa onde continuará a recuperação”. Espera-se, contudo, que a recuperação dure dois a três meses.

Até ao momento não foi especificado o motivo da cirurgia, mas a BBC avança que o Palácio avançou que não se trata de uma doença de foro oncológico.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024