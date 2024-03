Kate Middleton vista em público pela primeira vez mês e meio após cirurgia

Há quase 50 dias recolhida e longe do olhar do público, após uma cirurgia abdominal que surpreendeu todos, Kate Middleton volta a ser vista em público, pela primeira vez e à distância, dissipando assim rumores da eventual gravidade em torno do seu estado de saúde.

A mulher do príncipe William foi flagrada quando viaja no carro conduzido pela mãe, Carole Middleton, e perto do Castelo de Windsor, onde fica a residência dos duques e dos três filhos – Adelaide Cottage – na tarde de segunda-feira, 4 de março.

Apesar dos sucessivos comunicados da casa real britânica assegurarem que a recuperação da princesa estava a decorrer com normalidade, adensavam-se os rumores de que Kate Middleton, arredada da agenda pública desde 25 de dezembro, estivesse a lutar contra uma doença mais grave, uma cirurgia estética ou que estivesse mesmo em coma.

Recorde-se que logo na primeira nota emitida pela casa real e que dava conta da cirurgia abdominal realizada na London Clinic, a 17 de janeiro, era avançado que Kate deveria retomar a agenda pública na Páscoa, estando obrigada a repouso até lá.