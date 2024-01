Kelsey Hatcher foi mãe de duas meninas em dois dias seguidos

Em novembro do ano passado, a norte-americana Kelsey Hatcher, natural do estado de Alabama, tornava-se notícia por estar a meio do último trimestre de uma gestação muito particular e ainda mais rara. Aos 32 anos, esta mulher com dois úteros estava grávida de gémeos, com um feto alojado em cada uma das cavidades.

As bebés, duas meninas, nasceram com 10 horas de intervalo e durante um trabalho de parto que durou 20 horas. Roxi Layla nasceu na terça-feira, 19 de dezembro, às 19.49 horas, e Rebel Laken chegou na quarta-feira de madrugada, 20 de dezembro, às 6.09 horas, de acordo com o que a mãe partilhou na página de Instagram onde foi mostrando o percurso desta gravidez rara: doubleuhatchlings.

Kelsey Hatcher sabe desde os 17 anos que seu útero é didelfo, ou seja, tem duas cavidades. Uma malformação que, segundo estimativas, atinge cerca de 0,3% das mulheres. Foi durante uma ecografia de rotina, realizada em maio de 2023, que Hatcher, já mãe de três filhos, descobriu que não estava apenas grávida de gémeos, mas que cada feto tinha o seu próprio útero.

Um útero duplo está frequentemente associado a um alto risco de complicações, mas os seus três primeiros filhos nasceram saudáveis e em fim de gestação, tal como Roxi e Rebel, que nasceram praticamente de termo, uma vez que o parto estava apontado para o dia de Natal.



A gravidez em ambos os úteros é extremamente rara. Kelsey Hatcher contou que os médicos lhe disseram que havia uma hipótese em 50 milhões de tal eventualidade ocorrer.

O caso mais conhecido ocorreu no Bangladesh, em 2019, quando Arifa Sultana, então com 20 anos, deu à luz dois bebés saudáveis com 26 dias de intervalo.