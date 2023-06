Lenços para usar hoje ao pescoço e amanhã como top. E alguns já em saldos

A cumprirem-se as previsões, o tempo fresco estará na reta final esta terça e quarta, 20 e 21 de junho, e espera-se que a partir de quinta-feira, 22, o mercúrio dos termómetros comece a subir, podendo atingir os 40 graus em várias regiões do país, no fim de semana.

Os acessórios – em especial os lenços – apresentam-se como os aliados perfeitos para aconchegar o peito numa altura em que o vento se faz sentir fresco e ainda caem, aqui e acolá, alguns pingos de chuva.

Contudo, nesta temporada e ao contrário do que é habitual e seria expectável, a vida destas peças esvoaçantes não acaba com a chegada do calor. Este ano e seguindo as tendências, os lenços vão continuar a ser reis e senhores, mas num outro uso: como tops.

E se não faltam opções criativas para os usar, eles garantem ser bem frescos quando dispostos pela pele de corpo e ainda mais versáteis, porque ficam bem com qualquer peça de tom único – calças ou saias – ou sob um blazer que cumpra o mesmo requisito, caso seja necessário.

Para que consiga levá-los para todo o lado neste Verão, resta apenas cumprir um requisito: serem de grandes dimensões.

Inspire-se e veja as opções que selecionámos, algumas já estão em promoções

Printed Square Neckerchief, Parfois, 9.99€

Tie-Dye Wedding Scarf, Parfois, 15.99€

Wedding Scarf With Crystals, Parfois, 12.99€

Cloth Patterned, C&A, antes 12.99€ depois 9.99€

Écharpe de mulher multicolor com franjas, Adolfo Domingues, no El Corte Inglés, antes 69€ depois 39€

Écharpe vichy bordados amarela, Bimba y Lola, antes 150€ agora 105€

Lenço acetinado estampado, Vilanova, 12.99€

Lenço acetinado estampado, Vilanova, antes 9.99€ agora 5 99€

Lenço acetinado estampado, Zara, 15.95€

Lenço acetinado ‘florido, Kiabi, 5€

Lenço cetim estampado, Primark, 5€

Lenço com Estampado Floral, Lloyd’s, no El Corte Inglés, antes 59.99€ agora 47.99€

Lenço com estampado floral, Mango, 9.99€

Lenço de seda estampado, Zara, 49.95€

Lenço em voile com estampado folhagem, CINZA, Kiabi, 9€

Lenço Estampado Mulher, MO, antes 12.99€ agora 8€

Lenço estampado cetim, Primark, 5€

Lenço Estampado Flores, MO, antes 12.99€ agora 8€

Lenço estampado multicolor, Mango, 9.99€

Lenço estampado, Zara, 15.95€

Lenço flores animais preto, Bimba y Lola, antes 55€ agora 44€

Lenço flores geométrico verde, Bimba y Lola, antes 55€ agora 38€

Lenço multicolor com estampado floral, Ralph Lauren, no El Corte Inglés, 89€

Lenço pescoço cetim estampado, Primark, 3.50€

Lenço plissado estampado, Mango, 9.99€

LOEWE Anagram scarf in silk, Loewe, 230€

Modal Printed Scarf, Parfois, 15.99€

Owl scraf silk, Loewe, 370€