Liberte os caracóis. Como sobreviver à transição capilar?

A moda dos caracóis está de volta. Para muitas mulheres, isto é sinónimo de transição capilar. Se em algum momento, se cansou dos cachos e optou pelo alisamento, prepare-se que vai ter de dar dois passos atrás-

A transição capilar é o nome que se dá ao processo de restaurar o cabelo natural, isto é ver-se livre de qualquer química. Durante o processo, as mulheres têm de lidar com o crescimento da raiz, que pode significar aparecimento de brancas e de texturas diferentes, uma vez que o o objetivo é recuperar a curvatura do cabelo natural, seja ele ondulado, cacheado ou crespo.

A transição pode durar até dois anos, se quiser esperar que o cabelo atinja o comprimento pretendido. No entanto, se pretender acelerar o processo, pode submeter-se ao big chop, termo utilizado pelas cabeleireiras para designar o momento em que as mulheres decidem cortar toda a parte lisa e assumir o cabelo curto.

A partir do momento em que deixa de alisar o cabelo, a raiz começa a crescer na curvatura natural, o que vai fazer com que tenha duas texturas diferentes de cabelo durante o processo. Caracóis na raiz e liso nas pontas.

Conviver com as duas texturas pode ser um verdadeiro desafio e pode fazer com que muitas mulheres desistam do processo. Para quem está focada em recuperar os caracóis, a Delas.pt reuniu algumas dicas.

Opte por penteados com tranças

Andar de cabelo preso pode ser cansativo, mas as tranças são uma ótima forma de domar as duas texturas. As box braids, tranças feitas com cabelo sintético, compõem um look bonito e fazem com que o cabelo cresça de forma saudável, uma vez que não permitem o contacto com fontes de calor ou químicos.

Cronograma capilar

O cronograma capilar é uma rotina que intercala três tipos de tratamentos: hidratação, reconstrução e nutrição. Utilizar os produtos indicados para cada uma das texturas é meio caminho andado para o cabelo crescer saudável. Hidrate com a máscara duas a três vezes por semana e utilize óleo para fazer uma umectação. Este processo consiste em colocar óleo por todo o cabelo, deixar o produto atuar durante a noite e retirar de manhã, através do ciclo de lavagens que costuma realizar habitualmente.

Produtos indicados

Utilizar os produtos indicados para cada uma das texturas é meio caminho andado para o cabelo crescer saudável. Aconselhe-se com um especialista da área e não tenha pressa. Saltar etapas do processo, vai fazer com que atrase o resultado final.

Dê forma aos caracóis

Estimule os caracóis ao secar o cabelo de cabeça para baixo, amassando os fios. Use um creme, específico para caracóis, de forma a finalizar. Desta forma, irá conseguir uma textura mais uniforme.