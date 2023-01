Luciana Abreu desmente: “O meu ordenado não está penhorado”

Luciana Abreu revela, nas redes sociais, comunicado no qual desmente a notícias de que teria os rendimentos cativos por ordem do tribunal e na sequência de processos que a opõem ao ex-companheiro Daniel Sousa. “O meu ordenado não está penhorado, e eu estou como devo estar”, escreveu no post da sua conta de Instagram e na qual revela que as notícias inicialmente avançadas não correspondem à verdade. “O que falam sobre mim é uma verdade subjetiva”, escreveu, acrescentando: ”Em primeiro lugar, agradeço ao Tribunal de Cascais todo o apoio e veracidade, sobre os meus processos. O que eu disse em Tribunal é o que se mantém.”

De acordo com o comunicado emitido, Luciana Abreu esclarece que “no âmbito do processo intentado por Daniel Sousa e no qual pedia 164 897 58 euros e o tribunal apenas deu como provado o valor de 60 600 euros que a a própria Luciana, desde o início, admitiu, em juízo, ter recebido, a título de donativo e integrado nos pagamentos de que era devedor”.

A atriz e apresentadora acrescenta ainda que “em nenhum dos processos em que ambos eram parte foi Luciana condenada, antes pelo contrário O único processo em curso relaciona-se com os valores de alimentos devidos por Daniel a menores”.