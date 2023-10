Luis Onofre com ‘samba’ no pé, fivelas, tachas e saltos em acrílico

Coloridas, as propostas de Luís Onofre para a próxima estação quente de 2024 querem-se em tons que vão desde os sorvetes aos garridos e para todas as ocasiões: rasas e de plataforma para dançar, hiper-altas e fiéis à obra a que o designer nos habituou.

A coleção reinterpreta o universo do samba remete para a iconografia da Escadaria Sélaron, no Rio de Janeiro, Brasil. Mas também vem cheia de detalhes, com a já habitual pedraria e cristais Swarovski, mas também fivelas de múltiplas dimensões, tachas e até correntes e contas.

Espreite e inspire-se:

[Fotografias: Ugo Camera/Portugal Fashion]