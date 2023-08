Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, pede desculpa por beijo dado a jogadora

Durante os festejos do título conquistado por Espanha, frente a Inglaterra, no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), deu um beijo a Jenni Hermoso, jogadora da seleção. A situação tem dado o que falar e Rubiales chegou a desvalorizar o ocorrido.

Contudo, o responsável pelo futebol espanhol veio a público desculpar-se pelo episódio. Um vídeo, partilhado nas redes sociais, mostra Luis Rubiales, a pedir perdão pela situação.

“Há um acontecimento que tenho de lamentar, por tudo o que aconteceu entre mim e uma jogadora, com quem tenho uma relação magnífica, tal como tenho com outras jogadoras. Mas, seguramente, interpretei mal a situação, tenho de o reconhecer, porque, num momento de extrema felicidade, sem nenhuma má intenção, sem má-fé, aconteceu o que aconteceu, de uma forma muito espontânea”, disse.

“Eu não entendi, porque via esta situação como sendo normal, mas parece que, como algumas pessoas se sentiram afetadas por estes acontecimentos, tenho de pedir desculpa. E tenho de aprender que, quando represento uma instituição tão importante como a Federação Espanhola de Futebol, tenho de ter mais cuidado com a maneira como me comporto”, completou.

Quando desvalorizou a situação, Rubiales dirigiu-se a algumas críticas como “idiotas” e corrigiu as declarações. “Dentro deste contexto, referi-me a algumas reações como sendo idiotices, porque, aqui dentro, ninguém deu importância alguma a isto, mas, de fora, parece que algumas pessoas deram importância. Quero pedir desculpa, então, a essas pessoas, porque percebo que, de fora, terão visto as coisas de outra forma, terão os seus motivos para verem os acontecimentos dessa forma”.