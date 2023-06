Madonna já está em casa a recuperar após internamento nos cuidados intensivos

Depois de alguns dias hospitalizada e a inspirar sérios cuidados, Madonna, de 64 anos, já teve alta e está em casa, segundo a BBC, mas o estado de saúde de Madonna ainda é débil.

Segundo declarações ao site americano TMZ, a cantora começou a “vomitar incontrolavelmente”. A “rainha do pop”, contudo, está na sua casa, em Nova Iorque, mas ainda de cama.

Madonna é mãe de seis filhos: Lourdes, Rocco, David, Mercy e as gémeas Stella e Estere. É do conhecimento público que Lourdes, a filha mais velha da artista, esteve sempre do lado da mãe.

Devido ao quadro médico de Madonna, os filhos Rocco e David já rumaram a Nova Iorque para também acompanharem de perto o estado da mãe.

Apesar dos prognósticos positivos, todos os compromissos próximos são para cancelar, incluindo a digressão Celebration Tour, que arrancava a 15 de julho próximo no Canadá, em Vancouver, e passava por Lisboa a 6 e 7 de novembro.

“Neste momento, vamos precisar de suspender todos os compromissos, inclusive a digressão. Vamos partilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a digressão e para espetáculos remarcados”, afirmou Oseary.