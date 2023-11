Måneskin atuam pela primeira vez em Portugal. E já há data e local

Já há data e local. A banda italiana de rock irá estar em Portugal a 18 de julho de 2024, no festival que decorre no Meco, na Herdade do Cabeço da Flauta, o Super Bock Super Rock. A confirmação foi peita pelo diretor-geral da promotora Música no Coração, Luís Montez, em declarações à Blitz.

Os Måneskin, banda originária de Roma e composta pelo vocalista Damiano David, a baixista Victoria De Angelis, o guitarrista Thomas Raggi e o baterista Ethan Torchio serão cabeças de cartaz do festival que irá prolongar-se pelos dias 19 e 20 de julho. Os bilhetes começam a ficar à venda esta terça-feira, 21 de novembro, e com preço mais baixo de lançamento, mas o valor ainda não foi revelado.

Recorde-se que a banda atingiu o estrelato com a vitória da Eurovisão em 2021 com o tema Zitti e Buoni e lançou, em março, o seu terceiro álbum: Rush.

Recorde o videoclip abaixo: