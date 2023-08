Manter ou não o cão no quarto durante o ato sexual? Confira a resposta

Velas, alguns toques sensuais, está quase a chegar o momento… De repente, um cão em cima de si e do parceiro? É mais comum do que parece. Pelo menos, para quem tem animais de estimação.

Os donos amam os cães. Eles fornecem amor, conforto, companheirismo e lealdade. Eles são parte da família. Mas o que faz quando está num momento íntimo com o parceiro? Expulsa o seu melhor amigo ou deixa-o ficar a assistir?

Sim, o cão pode ficar

Depende dos comportamentos do cão e da educação. O seu cão conhece limites? Se estiver num momento íntimo com o parceiro, o companheiro de quatro patas não vai saltar para cima de vocês? Se assim for, não há motivo para expulsar o cão da sala.

Também depende do casal. Se ambas as pessoas podem facilmente ignorar a presença do cão, não há problema. Às vezes, se o cão é expulso, pode chorar ou latir, criando assim uma distração que pode alterar o estado mental que alguns precisam manter para dar e sentir prazer.

Não, o cão tem de sair

Apesar do amor pelo cão, algumas pessoas não o querem na sala durante os encontros íntimos. Algumas pessoas ficam desconfortáveis com a ideia do cão estar presente.

Apesar dessas preocupações, a distração é o principal motivo para manter o cão longe. Se os animais choram por serem expulsos, talvez o problema seja a maneira como está a expulsá-los. Alguns cães podem não querer ficar no mesmo espaço em que está a fazer sexo, mas podem contentar-se com um portão para bebés colocado na porta do quarto onde eles podem ver, mas não entrar.

Apesar dos barulhos serem um motivo de distração, o pior é ter o animal a observar cada movimento; quem o diz é David W. Wahl. Nesses momentos, o cão pode até tornar-se agressivo, ao tentar proteger um dos seus seres humanos favoritos.

Finalmente, para alguns, é uma questão de higiene. Esqueça o sexo – há parceiros que não querem que o cão durma na cama devido a problemas de limpeza.

Coisas a considerar

O treino é indispensável. Um cão treinado para reconhecer limites economiza muito tempo e evita a perda do humor sexual. Também é uma boa ideia ter algo por perto para distrair o cão, como um osso ou brinquedo, desde que não seja um brinquedo que faça barulho. Praticamente a última coisa que um casal íntimo quer ouvir é aquele guincho agudo que torna o ambiente romântico cómico ou irritante.

O mais importante de tudo – converse com o parceiro. Os dois irão, seguramente, chegar à melhor solução do que fazer com o seu melhor amigo de quatro patas.