Marca catalã de casamentos publica imagem de duas noivas lésbicas e agita redes

“Hoje, celebramos o amor de Andrea e Mireia, abraçamos a beleza do caminho singular delas em conjunto. Parabéns e as melhores felicidades a este casal adorável”. Este é o texto que acompanha o post de Instagram publicado pela empresa catalã Pronovias e no qual surgem duas noivas com vestidos, que se presumem, da marca.

As imagens, captadas em múltiplos momentos, mostram o casal a abraçar-se como se se fosse beijar, sob luzes românticas.

A imagem rapidamente provocou reações antagónicas: entre os que apoiam a iniciativa e os que se opõem, como avança o site espanhol YoDona. Uma aposta que continua a gerar reações, mesmo acontecendo três anos e meio depois de a casa espanhola ter feito semelhante opção ao mostrar um casamento homossexual em Londres.

Já cinco anos asntes chegavam as primeiras campanhas vindas do outro lado do Atlântico: Em 2018, como recorda a mesma publicação, a marca norte-americana Reformation lançou uma campanha e em que um casal de lésbicas, Erika e Heather, protagonizava a coleção, no ano seguinte, a maior cadeia de moda nupcial dos EUA, David’s Bridal, faria caminho no mesmo sentido.