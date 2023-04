Maria Elisa Domingues vai estrear-se no teatro ao lado de Virgílio Castelo

A icónica jornalista vai voltar aos tempos de representação, mas não no cinema. Antes no teatro. Maria Elisa Domingues, de 72 anos, estreia-se neste palco ao lado de Virgílio Castelo, de 70, e para a peça Cartas de Amor, que estreia a 2 de maio.

Com encenação de Paulo Sousa Costa, da Yellow Star Company, trata-se de ”um clássico da Broadway, com texto de A.R. Gurney, vencedor do Prémio Pulitzer para melhor drama” e que conta a “história de amor entre duas pessoas, que se corresponderam por dezenas de cartas, partilhando a sua paixão, a sua esperança, os seus sonhos e desilusões, as suas vitórias e as suas derrotas… numa relação vivida separadamente, mas feliz”, refere nota enviada à comunicação social.

Cartas de Amor estará em cena no Auditorio do Taguspark, em Oeiras.

Além de ter frequentado Medicina até ao segundo ano, Maria Elisa Domingues fez o curso de atriz no Conservatório até ao penúltimo ano e integrou A Comuna. O percurso no cinema teve início em 1971, tendo integrado três filmes: Índia, de 1975, Quatro Paredes Nuas e O Último Soldado, ambos de 1979.

Em 1973, Maria Elisa Domingues ingressou na RTP como locutora e por cia de concurso público, passando depois a ser jornalista. Foi, posteriormente e por duas vezes, diretora de programas da RTP. Foi assessora para a comunicação social da antiga primeira Ministra Maria de Lurdes Pintasilgo.