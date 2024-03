Marília Mendonça protagoniza capa de revista brasileira

Morreu a 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo, mas o legado da artista brasileira permanece.

Responsável por grandes êxitos do sertanejo, nomeadamente “Supera” ou “Infiel”, Marília Mendonça é capa da revista Billboard Brasil.

“Ela cantou um dia: ‘Esqueça-me se for capaz’. E na realidade, jamais conseguiremos. É com muita honra que a Billboard Brasil apresenta a segunda capa deste mês com a inigualável Rainha da Sofrência, Marília Mendonça”.

“Mais de dois anos após a morte, a cantora é uma das artistas mais admiradas e relevantes do mercado; seu legado é único e sua voz ecoará em todos os cantos para sempre”, lê-se na página de Instagram da artista.

Esta não é a primeira vez que Marília Mendonça recebe reconhecimento após a morte. Em 2023, venceu um Grammy Latino póstumo, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o disco “Decretos Reais”.