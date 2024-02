MARO vai estar em palco no Cooljazz. E já há data

É a mais recente confirmação no festival CoolJazz de 2024. MARO vai atuar no palco do certame a 19 de julho e na edição em que se celebram os 20 anos desta iniciativa. A cantora e compositora vai apresentar o álbum Hortelã, que lançou em 2023, e tudo numa noite em que a músicas portuguesa irá brilhar, contando também com a atuação de Dino D’Santiago.

Os bilhetes já estão à venda para o espetáculo cujo alinhamento do cartaz se prevê arrancar pelas 20.00 horas, no Hipódromo Manuel Pessoa, em Cascais.

MARO recebeu, em janeiro deste ano, o aplauso e elogio públicos da cantora norte-americana Billie Eilish. “A canção que basicamente foi mesmo a banda sonora para a minha vida durante um período mais difícil foi uma canção chamada ‘We’ve been loving in silence’, de uma artista chamada MARO”, disse a intérprete de “Happier Than Ever” no podcast “Awards Chatter”, do The Hollywood Reporter. Ao lado, o irmão, Finneas O’Connell, Billie também aproveitou para elogiar a cantora portuguesa: “Tem uma voz incrível”. “Ela é inacreditável, nem consigo ouvir a canção, destrói-me completamente”, rematou Billie. Nas redes sociais, MARO destacou o momento e escreveu: “As palavras mais doces da mais fixe de todas! Obrigada”.