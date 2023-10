Medo das raízes capilares? Designer Carlos Gil pede para que lhes dê ainda mais cor

E se as raízes do cabelo não forem um problema, antes uma oportunidade? O designer Carlos Gil quer as mulheres confiantes… dos pés à cabeça. Na coleção Believe It (Acredita, em tradução literal), apresentada na ModaLisboa neste fim de semana, o estilista exaltou o cabelo, dando-lhe ainda mais cor: amarelo, lilás, azul, toda uma explosão da cor.

Na primavera-verão de 2024 quer-se, como refere a nota do criador, uma “mulher confiante, sedutora e expressiva”.

Atitudes ainda mais vincadas na roupa, inspirada “na noite londrina”, na “extravagância do burlesco” e de onde ressaltam “franjas, plumas, pedras e muito brilho, numa silhueta sob medida, que faz destacar a sensualidade e o charme da beleza feminina”, lê-se na mesma memória descritiva.