Morreu Mark Margolis. Ator de ‘Breaking Bad’ tinha 83 anos

O ator americano Mark Margolis, que interpretou o mafioso Héctor Salamanca na aclamada série de TV Breaking Bad, morreu nesta quinta-feira, 3 de agosto, aos 83 anos, informou sua família.

Margolis estava internado em um hospital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, acompanhado da mulher e filho.

A estrela de Breaking Bad Bryan Cranston liderou as homenagens ao ator, com uma publicação no Instagram: “Estou muito triste hoje, por saber da morte de um amigo. Mark Margolis era um ator realmente bom e um ser humano adorável. Divertido e simpático fora do set, e intimidador e assustador dentro dele.”

Bob Odenkirk, da série Better Call Saul, em que Margolis também atuou, disse que ele era “uma presença poderosa na tela”. A conta oficial de Breaking Bad na rede social elogiou “o imensamente talentoso Mark Margolis, que transformou Héctor Salamanca num dos personagens mais inesquecíveis da história da televisão”.

Nascido em Filadélfia, em 1939, Margolis mudou-se para Nova Yorque para se dedicar à representação. Trilhou uma carreira bem-sucedida como ator coadjuvante em filmes como Scarface e Ace Ventura, bem como na série da HBO Oz. Em 2012, foi indicado ao Emmy por Breaking Bad.

com agências