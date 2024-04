Riscas dos pés à cabeça e a partir de 8 euros

A par dos temas geométricos abstratos, as riscas são padrão da estação quente. As opções são múltiplas e estão presentes em sapatos, malas, chapéus, mas também em todo o tipo de peças de vestuário, e algumas bem originais no corte.

Também vai pode encontrar fatos completos e de banho, já a pensar na praia, mesmo que o tempo esteja pouco convidativo.

Apresentamos-lhe mais de quatro dezenas de itens que chegam neste padrão ou, de alguma forma, o mimetizam, trazendo até si algumas das influências que foram apresentadas nas passerelles e que chegam agora às lojas.

Alpercatas às riscas, branco, Kiabi, 8€

Alpercatas com salto de cunha, H&M, 17.99€

Alpercatas de Cunha em Camurça com Elásticos às Riscas, Toni Pons, El Corte Inglés, 79.95€

Blusa em popelina com cinto de atar, H&M, 49.99€

Body Thong com decote em V, H&M, 15.99€

BOLSA I, Mango, 19.99€

Bota alta tacão, Zara, 59.95€

Caju, Latitid, 65.50€

Agave V2, Cantê, 109.90€

Calças às Riscas, Indi & cold, El Corte Inglés, 109€

Calças linho riscas, Mango, 69.99€

Camisa comprida riscas Stradivarius, 25.99€

Camisa cropped às riscas, Zara, 25.95€

Camisola às riscas com gola de polo, Mango, 35.99€

Cherry V2, Cantê, 104.90€

Mala de Mão Mini Hatbag às Riscas Bicolor e em Palha e Vime, Zahati, El Corte Inglés, 125€

Mala de Ombro em Tecido às Riscas, Latouche, El Corte Inglés, 89€

Mala Shopper às riscas, Parfois, 25.99€

Porta-Moedas com Riscas Fluorescentes, Sfera, El Corte Inglés, 10.99€

Sabrinas Rosario em Tecido às Riscas em Azul-marinho, Pretty Ballerinas, El Corte Inglés, 169€

Sandalia Graceland, Deichmann, 24.99€

Sandálias com Tiras, Parfois, 25.99€

Sandálias de Cunha às Riscas Geométricas, Pulseira pelo Tornozelo e em Algodão, Tommy Hilfiger, El Corte Inglés, 109.90€

Sandálias rasas multicor, Aldo, 69.95€

Sapatos rasos em tecido azul, Zilian, 119.90€

Shopper em mistura de algodão, H&M, 35.99€

Shorts, mid-rise waist, striped, C&A, 9.99€

Sombrinha, Latitid, 29€

Calças fluidas com linho às riscas com cintura com elástico, Stradivarius, 19.99€

Colete curto às riscas com linho, Stradivarius, 22.99€

Straw hat, C&A, 15.99€

Top colete riscas efeito enrugado, Zara, 22.95€

Vestido Camiseiro com Riscas de Manga Comprida, Salsa Jeans, El Corte Inglês, 109€

Vestido camiseiro midi às riscas, Zara, 39.95€

Vestido coleante franzido, H&M, 19.99€

Vestido curto abalonado às riscas, Stradivarius, 25.99€

Vestido de lurex com decote cruzado, Mango, 69.99€

Vestido midi camisa, Fadia, ba&sh, 215€

Viscose shirt dress, striped, C&A, 19.99€

Camisa às riscas, Zara, 49.95€

Calças às riscas, Zara, 39.95€