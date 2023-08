Muita vontade de urinar? Veja o que pode causar essa sensação

Vontade de urinar a toda a hora? Antes de sair de casa. Assim que saiu de casa. Quando chegou a algum lado. No cinema. No trabalho. E assim por diante. É frustrante, irritante e cansativo.

Mas fica a pensar: eu não bebo assim tanta água que justifique a necessidade de ir à casa de banho tão regularmente. Bem, está na hora de verificar se essa vontade não poderá ser algum problema de saúde. Deixamos aqui algumas condições e razões que podem causar essa sensação.

A infeção urinária é a mais comum. O trato urinário é comporto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Alguns dos sintomas são a dor ao urinar, vontade de o fazer com mais frequência do que o normal, sentir vontade de urinar e não conseguir, urina mais escura ou com sangue.

Os diabetes são uma doença em que o corpo não produz suficiente insulina. Isso faz com que muita glicose se acumule no sangue. Assim, urinar frequentemente, uma quantidade anormal, pode ser um sintoma precoce da doença, uma vez que o corpo tenta eliminar o excesso de açúcar pela urina. Alguns dos sintomas são sede extrema, perda de peso inexplicável, fatiga, visão turva e feridas de cicatrização lenta.

Condições na próstata são outra razão pela qual pode estar a ir mais vezes à casa de banho. A uretra passa pela próstata enquanto transporta a urina para fora do corpo. À medida que os homens envelhecem, a próstata aumenta lentamente. À medida que esta cresce, pode pressionar a uretra. Isso pode causar um jato de urina mais lento e fraco.

A medicação diurética, muitas vezes prescrita para a hipertensão, aumenta a produção de urina. Tem aí a razão. Para não acrescentar ao efeito da medicação, poderá ter de evitar bebidas e alimentos diuréticos, como o álcool, chocolate, alimentos picantes e bebidas gaseificadas.

A gravidez também é um fator para querer urinar mais vezes, uma vez que à alteração dos níveis hormonais e o útero, na medida que vai crescendo, pressiona a bexiga.

Por último, até pode sofrer da síndrome de bexiga hiperativa, uma condição em que o músculo da parede da bexiga se contrai inapropriadamente durante o seu enchimento, comprometendo a fase de armazenamento. Essa condição pode aumentar a vontade de urinar com mais frequência, ter de o fazer com urgência ou até incontinência.