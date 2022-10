‘Na Sombra’. Memórias de Harry chegam a Portugal a 10 de Janeiro

Dois anos depois de ter renunciado às funções reais – o que aconteceu a 8 de janeiro de 2020 – e de se ter mudado para a América do Norte, meses depois, o príncipe Harry, de 38 anos, prepara-se para lançar as tão aguardadas memórias e antecipadamente polémicas do quinto na linha de sucessão ao trono britânico.

A data está marcada, 10 de janeiro de 2023, e com o título original Spare (Suplente em tradução literal), e que chega na versão portuguesa traduzido por Na Sombra. Portugal irá ter disponível a obra no mesmo dia que os britânicos – e não só – e pela editora Objectiva, da Penguin Random House.



“Estamos muito entusiasmados por anunciar a história extraordinariamente pessoal e emocionalmente poderosa do príncipe Harry, o duque de Sussex“, revelou a editora num tweet publicado nessa rede social.

Os lucros desta nova obra de memórias, que será publicada simultaneamente em 16 idiomas (Portugal incluído), irão reverter para instituições de caridade do Reino Unido, segundo informa a mesma fonte oficial.

“Na Sombra transporta imediatamente os leitores para uma das imagens mais impactantes do século XX: dois jovens rapazes, dois príncipes, caminhando atrás do caixão da mãe, cena a que o mundo assistia em comoção — e horror. No momento em que Diana, Princesa de Gales, era entregue à sua morada final, milhares de milhões de pessoas perguntavam-se o que estariam os príncipes a pensar e a sentir — e que seria feito deles desse dia em diante”, refere a nota enviada pela editora esta quinta-feira, 27 de outubro.

As memórias chegam agora às livrarias depois de terem sido anunciadas no ano passado e já depois de uma entrevista polémica à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, na qual o príncipe e a mulher, Meghan Markle acusaram a família real de falta de sensibilidade e racismo. O livro traz agora, como antecipou, os “erros” e as “lições aprendidas” ao longo da vida.