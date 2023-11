No dia que completou 45 anos, José Carlos Pereira perdeu o pai

O ator celebrou mais uma volta ao sol, mas não houve muitos motivos para grandes festejos. José Carlos Pereira partilhou, na madrugada deste sábado, 18 de novembro, que perdeu o pai.

“Obrigado pelas felicitações de aniversário. Infelizmente o meu pai faleceu hoje [ontem]. E com a pressa fiquei a dormir com um casal amigo. Obrigado a todos pela ajuda”, escreveu nas histórias do Instagram.

A última partilha de José Carlos Pereira foi no Brasil, destino elegido para celebrar o aniversário, e, há pouco mais de uma semana, assinalou o 70º aniversário da mãe.

Recorde-se que, no passado mês de agosto, o pai do artista havia comemorado 80 anos, data destacada pelo filho: “Um lutador… e continua a sê-lo. Muita força pai, estamos juntos sempre. Amo-te muito”, escreveu na altura.