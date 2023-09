No Festival de Veneza, Margarida Corceiro mostra-se com novo visual

Margarida Corceiro surpreendeu na passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de Veneza ao surgir de cabelo pintado. É verdade, o loiro ficou no passado. A atriz, de 20 anos, está morena e num dos festivais mais importantes do mundo cinematográfico.

“Primeira vez no Festival Internacional de Cinema de Veneza e não podia estar mais feliz! Com direito a novo cabelo porque vêm aí coisas boas”, escreveu na legenda da publicação, referindo que foi a convite de uma conceituada marca de beleza.

Nos últimos meses, Margarida Corceiro tem dado que falar em Portugal. Depois de ter anunciado o fim do relacionamento com João Félix, no início de junho, a influenciadora foi apontada como possível namorada de Lando Norris, piloto de Fórmula 1, mas já veio a público desmentir.

Ainda assim, os dois parecem manter uma relação bastante próxima, tendo mesmo coincidido no destino de férias deste verão.

Mais recentemente, Margarida Corceiro terminou as gravações do “reboot” de “Morangos com Açúcar”. Ainda não foi avançada nenhuma data de estreia, mas prevê-se que a colaboração entre a Prime Video e a TVI chegue aos ecrãs no último trimestre do ano.