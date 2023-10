O calor ainda não foi embora. Desodorizantes para aguentar as altas temperaturas

Já estamos em outubro, mas as temperaturas parecem pertencer a julho e agosto. O calor continua e não aparenta ter pressa em ir embora. Esta semana, os graus mantêm-se acima dos 25, tendo um feriado e um final de semana bastante quente.

Com o calor ainda a marcar presença, o suor também não foi embora. Por isso, é importante manter os desodorizantes perto. Esses produtos são essenciais o ano inteiro, porém, com as temperaturas nas alturas, são ainda mais.

Se já tem o seu fiel produto, em que confia de olhos fechados, para o proteger do mau odor, agarre-se a ele. Se não, a Delas.pt reuniu algumas sugestões que poderá experimentar e ver se funcionam para si.

Desodorizante natural rosa e baunilha, Schmidt’s, 7,70€

Anti-transpirante, Vichy, 11,20€

Deo Pure, Biotherm, 22,80€

Desodorizante Maximum Protection, Rexona, 3,90€

Desodorizante Comfort, Perspirex, 12€

Desodorizante Orginal em spray, Dove, 3,60€

Desodorizante Body, Avène, 12,60€

Desodorizante Gentle, Uriage, 9,60€

Desodorizante Fresh Comfort, Nivea, 3,50€

Desodorizante proteção 6-em-1, Garnier, 3,70€