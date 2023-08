O orgasmo feminino existe. Confira as dicas para atingir o ponto alto do prazer

Um estudo publicado pelo Journal of Sex and Marital Therapy indica que a lacuna do orgasmo feminino persiste, mesmo depois dos esforços para integrar o conhecimento do clitóris na vida sexual de um casal. A ideia de que apenas os homens atinjam o orgasmo e nem sempre esse prazer toca às mulheres é errada, mas continua a existir.

De acordo com o estudo, os homens restringem a consciência sobre o prazer feminino e, em vez disso, priorizam o prazer sexual masculino. Elementos como alto desejo sexual, orgasmo, domínio e iniciativa são atribuídos aos homens. As mulheres, por outro lado, devem mostrar menos interesse em orgasmos e prazer. O orgasmo feminino é visto como mais complicado do que o masculino, e os homens são vistos como tendo uma necessidade biológica elevada de orgasmo. Muitas vezes, os homens e mulheres internalizam os scripts sexuais, o que torna todo o conhecimento sobre a estimulação do clitóris irrelevante para a experiência. O estudo suspeita que esta seja uma das principais razões pelas quais o aumento do conhecimento do clitóris pode não se traduzir em orgasmos para as mulheres durante o sexo.

Depois de realizar pesquisas sobre o conhecimento do clitóris entre 573 participantes heterossexuais, o estudo confirmou que grandes lacunas no conhecimento do clitóris persistem para homens e mulheres. Por exemplo, tanto homens quanto mulheres lutavam para encontrar as respostas corretas para perguntas como “O tamanho do clitóris é aproximadamente do tamanho de uma ervilha [verdadeiro, falso]” e “Qual prática sexual é a rota mais confiável para o orgasmo para as mulheres? [sexo oral; relação peniana-vaginal, etc.]”. O conhecimento do clitóris parece traduzir-se em orgasmos, principalmente durante a masturbação. No entanto, não parece ter o mesmo efeito durante as experiências com parceiros heterossexuais.

Tendo em mente os resultados do estudo, aqui estão duas dicas de sexólogas que podem ajudar as pessoas, especialmente as mulheres, a experienciar sexo gratificante que não prejudique o orgasmo:

Autoconhecimento e amor próprio

Compreender o que lhe traz prazer é um passo importante para melhores experiências sexuais. A atenção plena sexual, de acordo com a psicóloga Chelom Leavitt, começa com o “eu”. Ser curiosa não apenas sobre o orgasmo, mas também sobre a excitação, pode levar a maior intimidade e prazer. Aplicar o conhecimento que adquiriu, clitoriano ou não, é um caminho para um melhor ato sexual com o parceiro.

Peça por isso

A comunicação sexual é extremamente importante. Segundo Zhana Vrangalova, conversar com o parceiro acerca de desejos e fantasias, ajuda a criar uma relação sexual saudável e deixar para trás perceções erróneas.