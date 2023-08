O tipo de massa correto para cada comida ou molho

A maioria das pessoas não perde muito tempo a pensar que tipo de massa vai cozinhar. Pega na primeira que aparecer no mercado e segue em frente. Contudo, sabia que há tipos corretos para cada comida ou molho utilizado nas refeições?

“É importante combinar o tipo correto de massa com um tipo específico de molho para que a massa o absorva”, diz o chef Barry Tonkinson, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Culinário no Instituto de Educação Culinária.

Além disso, a massa errada com o molho errado pode dar-lhe menos fome, porque a comida terá menos gosto. “Quando se come uma massa que não necessariamente combina bem com um molho específico, parte do molho pode escorregar e a massa acaba por ficar sem o máximo de sabor”, afirma Tal Ronnen, fundador e chef de Crossroads e autor do best-seller do New York Times “The Conscious Cook”.

Então que tipos de massa deveremos usar com cada comida ou tipo de molho? Fique atenta:.

Começando pela mais conhecida, o esparguete. Bastante utilizado no prato de bolonhesa, contudo, o seu par mais compatível é com marisco e molhos dessa origem. Parecida ao esparguete, a aletria, que é aquela massa mais fina, combina melhor com comidas feitas à base de molho de tomate.

O fettuccine é geralmente utilizado com molhos mais leves, baseados em queijo ou natas. Já a massa penne, por estranho que possa soar, é a massa mais adequada para a bolonhesa, porque a carne pode entrar nos “tubos” e adicionar mais sabor.

A massa parafuso ou fusili é o par perfeito para o molho posto e o ravioli, por ser recheado, para molhos com base de óleo ou manteiga.