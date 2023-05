‘O Triângulo’ com pódio integralmente feminino. Carolina Aranda vence

Com 52% dos votos e numa disputa renhida, a participante Carolina Aranda foi a grande vencedora de O Triângulo, reality show da TVI que terminou neste domingo, 28 de maio, à noite. A jovem natural do Alentejo ficou no primeiro lugar à frente de Inácia Nunes, Mariana Duarte, Sara Sistelo e Moisés Figueira, o único homem ainda em competição e que ficou em quinto lugar.

Com este triunfo no programa idealizado por Cristina Ferreira e baseado no Big Brother e na Casa dos Segredos, Carolina Aranda, de 24 anos e natural de Évora e a residir em Lisboa, leva para casa o prémio final de 22.750 euros. E mostrou-se surpreendida com a vitória: “não estava nada à espera (…) é um momento que não sei descrever”, afirmou, falando em “grande oportunidade”.

“Foi, sem dúvida, uma grande oportunidade para mim”, disse a vencedora do reality show às redes sociais da TVI. Recorde-se que as galas de O Triângulo, emitidas a partir dos estúdios da Venda do Pinheiro ao domingo, vão ser substituídas pelo programa Vai ou Racha, conduzido por Pedro Teixeira.

Uma noite de festa, mas com percalços. A apresentadora viu o fecho do seu vestido, ao longo de todas as costas, abrir. Um caso rapidamente resolvido com recurso a agrafos, que depois foram pintados do tom do pano. O vestido negro comprido da Solace London tinha um amplo pano lilás aposto na cintura preto. A peça está disponível no site por 560 euros.