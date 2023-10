Marca portuguesa de ‘glitters’ expande e cresce nos Estados Unidos da América

Fundada por Rita Dobrões, durante época em que era estudante e, simultaneamente, trabalhava numa discoteca, a Musa Glitter é uma marca em expansão. Já ouviu falar em glitter cremoso? Pois bem, a Musa foi pioneira no que toca a este produto que veio revolucionar a indústria da maquilhagem.

“Quando comecei esta investigação profunda ao mercado da cosmética e, especificamente, aos glitters, percebi que não havia ainda nenhum produto no mercado chamado creamy glitter. Esta fórmula cremosa, suave e fácil de aplicar foi criada de forma pioneira por nós“, refere a fundadora da marca, em declarações à Delas.pt.

Os glitters faziam parte do dia-a-dia de Rita, devido ao emprego que mantinha na área da diversão noturna, mas, sempre que a jovem explicava que aplicava glitter em pó, as amigas diziam que era muito difícil: “A primeira ideia de um glitter que fosse cremoso, muito brilhante e muito fácil de colocar surgiu-me assim, mas levou dois anos a conseguir concretizar”, conta.

Atualmente, a Musa está bem estabelecida em três países: Portugal, Espanha e Estados Unidos da América: “O nosso objetivo sempre foi e será o mercado dos EUA, nós viralizamos várias vezes no TikTok dos Estados Unidos, especialmente com o nosso glitter spray“, diz a fundadora da marca. “Temos influencers internacionalmente conhecidas com vídeos a usar os nossos produtos virais”, acrescenta.

Além do TikTok, que é a estratégia de marketing que melhor funciona para atingir o povo norte-americano, a Musa já esteve, também, em “algumas feiras internacionais, nomeadamente na Califórnia e em Nova Iorque, que foram um ponto-chave para criar relações e evoluir no mercado estadunidense”.

Foi com os glitters cremosos que a marca começou, no entanto, o leque de produtos da Musa Glitter conta, ao dia de hoje, com outros cosméticos, como os glosses e o glitter spray. Os objetivos futuros passam pela “criação de novos produtos” e por implementar a marca “nas lojas Sephora a nível internacional”.

Lei europeia proíbe microplásticos

De forma a combater a poluição, a Comissão Europeia prepara-se para aprovar uma lei que proíbe a utilização de microplásticos, partículas minúsculas de plástico, em produtos de cosmética.

“Infelizmente, os glitters da Musa têm microplásticos na composição. Tentamos, por várias vezes, outras soluções que acabaram sempre por não resultar da mesma forma, no entanto temos o nosso glitter spray e os nossos lip glosses que são 100 por cento livres de microplásticos. Além disso, temos novos projetos que irão sair em breve, com novos produtos brilhantes sem a utilização dos microplásticos“, avança Rita Dobrões.