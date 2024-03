Óscares em direto este domingo à noite na RTP2

A partir das 23.00 horas, a antena da RTP2 vai abrir-se para a transmissão exclusiva da maior gala mundial dos prémios da sétima arte, os Óscares.

Mário Augusto será o anfitrião da emissão portuguesa que, este ano, “começa mais cedo e conta com apresentação do comediante Jimmy Kimmel”.

Na corrida à estatueta dourada, o filme Oppenheimer 0lidera com 13 nomeações, seguido de Pobres Criaturas com 11 nomeações, uma delas para a melhor banda sonora. Recorde-se que este o filme contou com a participação da fadista Carminho e com o tema O Quarto.