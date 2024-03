Novo governo com 18 ministros, mas menos mulheres que o anterior

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou esta quinta-feira a lista de 17 ministros proposta pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, para o XXIV Governo Constitucional.

De acordo com a lista revelada, o novo executivo, incluindo o primeir-ministro, é composto por 18 elementos, dos quais sete são mulheres. Comparando com as nomeações do anterior governo socialista em tempo de tomada de posse, março de 2022, há menos duas mulheres (o último governo de Costa começou com nove homens e nove mulheres).

A posse dos ministros do XXIV Governo Constitucional está prevista para terça-feira e a dos secretários de Estado para dois dias depois.

A lista de nomes propostos por Luís Montenegro para ministros do XXIII Governo Constitucional é a seguinte:

Primeiro-ministro: Luís Montenegro

Ministra da Administração Interna: Margarida Blasco

Ministra da Justiça: Rita Júdice

Ministra da Saúde: Ana Paula Martins

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social:Maria do Rosário Palma Ramalho

Ministra da Cultura: Dalila Rodrigues

Ministra do Ambiente e Energia:Maria da Graça Carvalho

Ministra da Juventude e Modernização:Margarida Balseiro Lopes

Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros: Paulo Rangel

Ministro de Estado e das Finanças: Joaquim Miranda Sarmento

Ministro da Presidência: António Leitão Amaro

Ministro Adjunto e da Coesão Territorial: Manuel Castro Alemida

Ministro dos Assuntos Parlamentares: Pedro Duarte

Ministro da Defesa Nacional: Nuno Melo

Ministro da Educação, Ciência e Inovação: Fernando Alexandre

Ministra das Infraestruturas e Habitação: Miguel Pinto Luz

Ministro da Economia: Pedro Reis

Ministro da Agricultura e Pescas: José Manuel Fernandes