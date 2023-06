Planos para o verão: quatro dias na água, cinco churrascos e três aniversários

O tempo ainda não está apelativo e este verão de 2023 está a começar bem tímido, com céu cinzento e alguns aguaceiros. Apesar do arranque mais sombrio, certamente que o verão já começou há muito, mais concretamente em abril, na expectativa de todos. Ou, melhor, quase todos!

Um estudo norte-americano que auscultou duas mil pessoas revelou que mais de um em cada quatro inquiridos (26%) fica tão empolgado com a chegada do verão que começam a trocar os armários com roupas mais frescas logo em abril, dois meses antes do solistício, que se assinala esta quarta-feira, 21 de junho. Mas este grupo configura apenas metade metade das pessoas que se dizem “muito” ou “extremamente” empolgadas (54%) com a chegada da estação que cheira a mar, a cloro, a bronzeador, a cerveja e a noites longas de diversão.

Casamentos e despedidas de solteiros na lista

E não faltam planos para a celebração. Em média, os entrevistados do estudo levado a cabo pela OnePoll esperam cumprir quatro dias de praia ou de piscina, ir a cinco churrascos, levar presentes a três aniversariantes e marcar presença em casamentos e despedidas de solteiros. Entre os snacks preferidos as batatas fritas, as bebidas frescas e a fruta fresca fazem parte dos menus preferidos.

Quatro em cada dez entrevistados prefere comer ao ar livre, tirando partido do ar fresco e do sol. Apesar da tanta festa, 1/3 dos inquiridos (32%) diz cozinhar mais no verão e quase metade gosta mesmo de experimentar fazer novas receitas.