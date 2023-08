Pornografia de vingança: Mulher do Texas vence caso e recebe mil milhões de euros

Uma mulher no Texas venceu um caso que lhe rendeu 1,2 biliões de dólares (mil milhões de euros). A vítima entrou com um processo de assédio contra o ex-namorado em 2022. Segundo a mesma, o ex-companheiro havia divulgado fotos íntimas na internet, com o objetivo de “envergonhá-la publicamente” após o término.

Numa fase inicial, os advogados pediram uma indemnização de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros), mas acabaram por conquistar uma quantia bem mais avultada. “Esperamos que a quantidade impressionante deste veredicto envie uma mensagem de dissuasão e evite que outros se envolvam nesta atividade desprezível”, disse o advogado Bradford Gilde, em declarações à BBC.

Segundo os documentos oficiais, os dois começaram a namorar em 2016. Durante o relacionamento, a mulher partilhou várias fotos íntimas de si mesma com o réu, mas, após o término, o arguido postou as fotografias em redes sociais e sites para adultos sem consentimento. Após a divulgação das fotos intimas, chegou a enviar uma mensagem, em forma de ameaça, à mulher. De acordo com os advogados, o ex-namorado publicou as fotografias “para infligir uma combinação de abuso psicológico, violência doméstica e abuso sexual”.

O arguido nunca compareceu em tribunal, mas o veredicto final obriga-o ao pagamento de 200 milhões de dólares (180 milhões de euros) por angústia mental, bem como um 1,2 biliões de dólares (mil milhões de euros) por danos exemplares. Nos últimos anos, os Estados Unidos alcançaram acordos avultados no que diz respeito à partilha de fotografias íntimas. Em 2018, uma mulher da Califórnia recebeu 6,8 milhões de dólares (seis milhões de euros), após a partilha de fotos explícitas, por parte do ex-companheiro, em sites pornográficos. Todos os estados dos EUA, com exceção de Massachusetts e Carolina do Sul, têm leis anti-pornografia de vingança em vigor.